SPERANZA GALEZ’S UNIVERSE – Fiesta en Elorza au Baiser Salé Le Baiser Salé Paris, mardi 19 mars 2024.

Le mardi 19 mars 2024

de 21h00 à 00h30

.Tout public. payant Tarif réduit (web) : 10 EUR

Tarif web : 16 EUR

Tarif sur place : 20 EUR

Speranza déploie son répertoire varié qui jongle entre le jazz et les rythmes caribéens.

Speranza Galez voix /compos/arrangements, GAüD guiatre, Michelangelo Scandroglio cbasse, Mailo Rakotonanahary batterie

« Un 19 de marzo para un baile, me invitaron a la poblacion de Elorza en sus fiestas patronales. » En ce même jour, au Venezuela, la communauté d’Elorza célèbre la fête en l’honneur de Saint José. Pour marquer cette occasion, Speranza déploie son répertoire varié qui jongle entre le jazz et les rythmes caribéens. Direction le soleil pour une soirée qui transcende les frontières et évoque les souvenirs festifs de l’Amérique latine…

C’est grâce à la combinaison d’influences et d’apprentissages que Speranza a consolidé sa personnalité artistique singulière. Ses expériences à la fois en tant que comédienne et chanteuse jazz ont façonné sa vision artistique, cherchant toujours à partager ses idées à travers sa musique. Ses racines vénézuéliennes, et latino-américaines résonnent fortement dans son style musical, tout en étant profondément nourri par le jazz qui l’a toujours motivée à explorer de nouveaux horizons sonores. Speranza est passionnée par la fusion des genres, ce qui se reflète pleinement dans sa musique.

Créé en 2012, le créneau #JazzDeDemain a donné naissance à une série de résidences mensuelles et bimestrielles, permettant à des jeunes artistes d’expérimenter la scène, de rôder un répertoire, tout en le présentant au public. Un créneau prometteur et porteur où la créativité et l’émulsion n’ont pas de limite. #SoyezCurieux !

Le Baiser Salé 58 Rue des Lombards 75001 Paris

