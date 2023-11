Speranza Galez – Hay fuego en el 23 ! Le Baiser Salé Paris, 10 janvier 2024, Paris.

Le mercredi 10 janvier 2024

de 21h00 à 23h00

.Tout public. payant Tarif web : 16 EUR

Tarif Jeunes / Demandeurs d’emploi : 10 EUR

Tarif adhérent Paris Jazz Club : 11 EUR

Une soirée au couleur fusion jazz unique qui caractérise le Jazz Club au cours de ces quatre décennies d’histoire

Sous la direction musicale de Speranza Galez, cette soirée pleine de rythme et d’émotion rend un hommage unique à des légendes telles qu’Oscar D’León, la dimensión latina, Willie Colón, Héctor Lavoe, et bien d’autres. Le temps d’un soir, elle nous transmet la riche tradition musicale latine dont les classiques seront adaptés façon jazz.

Initialement prévue pour le 23 janvier, cette date, riche de sens au Venezuela, a inspiré Speranza à organiser un concert en hommage à la musique latine qui a fait vibrer Caracas dans les années 80. Bien que la date du concert ait été déplacé, l’essence de la musique qui a inspiré le concert reste intacte !

Créé en 2012, le créneau #JazzDeDemain a donné naissance à une série de résidences mensuelles et bimestrielles, permettant à des jeunes artistes d’expérimenter la scène, de rôder un répertoire, tout en le présentant au public. Un créneau prometteur et porteur où la créativité et l’émulsion n’ont pas de limite. #SoyezCurieux !

Le Baiser Salé 58 Rue des Lombards 75001 Paris

Le Baiser Salé 58 Rue des Lombards 75001 Paris

Contact : https://www.lebaisersale.com/ https://www.facebook.com/lebaisersale/ https://www.billetweb.fr/jazzdedemain-speranza-galez-hay-fuego-en-el-23-jazzdedemain-21h00

