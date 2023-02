SPERANZA GALEZ ET NICOLAS RUIZ HOMMAGE A ELLA FITZGERALD & J BAISER SALE, 28 février 2023, PARIS.

IMPRESSION OBLIGATOIRE L-R-21-1627/L-R-21-957/L-R-21-959 Speranza Galez voix, Nicolas Ruiz (GAüD) guitare En 2015, Speranza Galez (chanteuse et productrice) rencontre Nicolàs Ruiz (guitariste, arrangeur et compositeur) à l’université des Arts du Venezuela où leur première idée voit le jour?; celle d’une fusion entre la musique vénézuélienne et le langage du jazz. Elle, est bercée par les musiques de son enfance et de sa culture, elle découvre Ella Fitzerald pour qui elle tombe en admiration et se met à étudier la performance vocale jazz. Lui, est guidé par la musique avec le jazz comme point de départ. Influencé par toutes les sonorités, il compose une musique vivante et pleine d’inspirations. En unissant guitare et voix, ils créent une musique à la richesse harmonique du jazz et différents éléments de la musique du monde. Ella Fitzgerald et Joe Pass, un coup de foudre artistique qui durera de 1973 à 1986. Une belle rencontre qui donnera naissance à six albums et un merveilleux concert en 1975 “Duets in Hannover”. Inspirés par ces musiciens de renoms, la chanteuse et le guitariste vénézuéliens leur rendent hommage dans un concert intime où ils jouent ce répertoire, un clin d’œil à leur habitude à Caracas en 2018-2019. Des classiques de jazz parmi lesquels Take love easy”, “Fitzgerald and Pass… Again”, “Speak love” et “Easy Living” vous plongent au cœur de ce duo iconique?! Pour l’occasion, Speranza Galez et Nicolàs Ruiz vous invitent à laisser un mot sur leurs réseaux sociaux pour participer à la sélection des chansons du concert, impossible d’être déçu?! Créé en 2012, le créneau #JazzDeDemain a donné naissance à une série de résidences mensuelles et bimestrielles, permettant à des jeunes artistes d’expérimenter la scène, de rôder un répertoire, tout en le présentant au public. Un créneau prometteur et porteur où la créativité et l’émulsion n’ont pas de limite. #SoyezCurieux?!

