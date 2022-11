Spéléotruck : la grotte qui vient à vous Aubenas Aubenas Catégories d’évènement: Ardèche

2 Faubourg Camille Laprade Parking de la Médiathèque Jean Ferrat Aubenas Ardèche Parking de la Médiathèque Jean Ferrat 2 Faubourg Camille Laprade

2022-12-07 14:00:00 – 2022-12-07 18:00:00

Ardèche Aubenas Initiation à la spéléologie. Découvrez l’activité spéléo en toute sécurité !Equipé comme un spéléologue, vous vous retrouverez comme dans une vraie grotte, avec ses stalactites, stalagmites, ses fossiles et les différentes formes de galeries… contact@bm-aubenas.fr +33 4 75 35 01 94 http://www.bm-aubenas.fr/ Parking de la Médiathèque Jean Ferrat 2 Faubourg Camille Laprade Aubenas

