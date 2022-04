Spéléologie Vézac, 15 avril 2022, Vézac.

Spéléologie Vézac

2022-04-15 – 2022-04-15

Vézac Dordogne Vézac

34 EUR Cavité sèche , refuge de quelques chauves-souris qui font toujours l’objet de discutions et d’étonnements.. Le caractère « labyrinthique » de cette grotte en fait un outil pédagogique extraordinaire : le choix des passages est large, permettant ainsi de s’adapter très facilement au niveau du groupe. Les paysages rencontrés sont très variés .

Matériel à prévoir : Pantalon long et sweater manche longue, chaussure tenant le pied. On fournit les combinaisons et l’éclairage.

Age minimum : 8 ans excepté pour la cession du 15/04 (plus sportive) minimum 12 ans.

Cavité sèche , refuge de quelques chauves-souris qui font toujours l’objet de discutions et d’étonnements.. Le caractère « labyrinthique » de cette grotte en fait un outil pédagogique extraordinaire : le choix des passages est large, permettant ainsi de s’adapter très facilement au niveau du groupe. Les paysages rencontrés sont très variés .

Matériel à prévoir : Pantalon long et sweater manche longue, chaussure tenant le pied. On fournit les combinaisons et l’éclairage.

Age minimum : 8 ans excepté pour la cession du 15/04 (plus sportive) minimum 12 ans.

+33 6 81 68 43 11

Cavité sèche , refuge de quelques chauves-souris qui font toujours l’objet de discutions et d’étonnements.. Le caractère « labyrinthique » de cette grotte en fait un outil pédagogique extraordinaire : le choix des passages est large, permettant ainsi de s’adapter très facilement au niveau du groupe. Les paysages rencontrés sont très variés .

Matériel à prévoir : Pantalon long et sweater manche longue, chaussure tenant le pied. On fournit les combinaisons et l’éclairage.

Age minimum : 8 ans excepté pour la cession du 15/04 (plus sportive) minimum 12 ans.

Couleurs Périgord

Vézac

dernière mise à jour : 2022-04-12 par Office de Tourisme Sarlat Périgord Noir