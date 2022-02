Spéléologie : rivière souterraine de Saint Christophe sur Roc Saint-Christophe-sur-Roc, 6 juillet 2022, Saint-Christophe-sur-Roc.

Spéléologie : rivière souterraine de Saint Christophe sur Roc Saint-Christophe-sur-Roc

2022-07-06 – 2022-07-10

Saint-Christophe-sur-Roc Deux-Sèvres Saint-Christophe-sur-Roc

Descente en rappel d’un puits de 18m.

Parcours de 2 km en traversée dans la rivière souterraine de Saint Christophe sur Roc pour ressortir au lavoir du village!

Parcours debout dans une belle galerie aquatique la plupart du temps, plusieurs passages « voûtés » et 3 obstacles ponctuels franchis à quatre pattes!

Equipement fourni : combinaison et chaussettes néoprènes, combinaison de spéléologie, harnais, casque, éclairage, genouillères.

A prévoir : un maillot de bain, des chaussures de randonnée, des vêtements de rechanges (chaussures comprises), une barre d’énergie par personne, une bonne motivation et votre meilleur sourire.

A partir de 10 ans.

Durée de la sortie : 4h

Descente en rappel d’un puits de 18m.

Parcours de 2 km en traversée dans la rivière souterraine de Saint Christophe sur Roc pour ressortir au lavoir du village!

Parcours debout dans une belle galerie aquatique la plupart du temps, plusieurs passages « voûtés » et 3 obstacles ponctuels franchis à quatre pattes!

Equipement fourni : combinaison et chaussettes néoprènes, combinaison de spéléologie, harnais, casque, éclairage, genouillères.

A prévoir : un maillot de bain, des chaussures de randonnée, des vêtements de rechanges (chaussures comprises), une barre d’énergie par personne, une bonne motivation et votre meilleur sourire.

A partir de 10 ans.

Durée de la sortie : 4h

+33 6 84 73 18 30

Descente en rappel d’un puits de 18m.

Parcours de 2 km en traversée dans la rivière souterraine de Saint Christophe sur Roc pour ressortir au lavoir du village!

Parcours debout dans une belle galerie aquatique la plupart du temps, plusieurs passages « voûtés » et 3 obstacles ponctuels franchis à quatre pattes!

Equipement fourni : combinaison et chaussettes néoprènes, combinaison de spéléologie, harnais, casque, éclairage, genouillères.

A prévoir : un maillot de bain, des chaussures de randonnée, des vêtements de rechanges (chaussures comprises), une barre d’énergie par personne, une bonne motivation et votre meilleur sourire.

A partir de 10 ans.

Durée de la sortie : 4h

Romain Gaillard

Saint-Christophe-sur-Roc

dernière mise à jour : 2022-01-18 par CC Val de Gâtine