Spéléologie : Rivière souterraine de Champdeniers

Spéléologie : Rivière souterraine de Champdeniers Champdeniers

2022-08-24 – 2022-08-28

Champdeniers Deux-Sèvres Champdeniers

Découverte facile de la rivière souterraine de Champdeniers. Parcours d’ un kilomètre dans des galeries horizontales, de belles et grandes salles et une jolie rivière. Bien que l’on commence la sortie par une galerie au plafond plutôt bas, le reste de l’itinéraire se déroule globalement debout.

Equipement fourni : combinaison et chaussettes néoprènes, combinaison de spéléologie, harnais, casque, éclairage, genouillères.

A prévoir : un maillot de bain, des chaussures de randonnée, des vêtements de rechange (chaussures comprises),une barre d’énergie par personne, une bonne motivation et votre meilleur sourire.

A partir de 8 ans.

Durée de la sortie 3h

romain gaillard

Champdeniers

