Découvrez un site historique souterrain permettant de retracer une partie de l’histoire de Nancy Spéléodrome de Nancy – MJC Jean Savine Villers-lès-Nancy, 17 septembre 2023, Villers-lès-Nancy.

Découvrez un site historique souterrain permettant de retracer une partie de l’histoire de Nancy Dimanche 17 septembre, 09h30, 13h30 Spéléodrome de Nancy – MJC Jean Savine 10 € par personne. Sur inscription (nombre de places limité). Prévoir bottes de pluie, vêtements pouvant être salis et change à la sortie. Bonne condition physique nécessaire.

Cette traversée d’une durée d’environ 3h, consiste en la descente du puits de la Vierge (63 m) en utilisant des techniques spéléos, suivie du parcours de la rivière souterraine artificielle sur 2,7 km environ pour remonter par le puits de Clairlieu (38 m) en utilisant des échelles fixes.

À partir de 12 ans.

La visite est assez sportive (bonne condition physique nécessaire) et plutôt aquatique.

Par ailleurs, une visite simple d’une durée d’1h30 à 2h est également prévue.

Informations détaillées : https://usan.ffspeleo.fr/spip/IMG/pdf/2023_affiche_jps-jnsc.pdf

Découverte virtuelle :

Visite simple en vidéo lors de l’édition 2019 de la Fête de la nature : https://youtu.be/JJmReEOTYDU

La traversée en vidéo : https://youtu.be/bEj9oz__c68

Découvrir le Spéléodrome sur Wikipédia : https://fr.wikipedia.org/wiki/Sp%C3%A9l%C3%A9odrome_de_Nancy

« , « provider_name »: « YouTube »}, « link »: « https://youtu.be/bEj9oz__c68 »}, {« link »: « https://usan.ffspeleo.fr »}, {« link »: « https://fr.wikipedia.org/wiki/Sp%C3%[A9l%C3%A9odromeude_Nancy](https://fr.wikipedia.org/wiki/Sp%C3%A9l%C3%A9odrome_de_Nancy) »}] Le Spéléodrome de Nancy est l’ancienne galerie de drainage des eaux souterraines du plateau de la Forêt de Haye, réalisée au début des années 1900 pour alimenter la ville de Nancy en eau potable.

Devant son tarissement progressif, son exploitation a été abandonnée à partir des années 1930.

En un siècle, la nature y a repris ses droits et réalisé de superbes dépôts de calcite blanche transformant la galerie en une grotte exceptionnelle aux portes même de la cité ducale.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-17T09:30:00+02:00 – 2023-09-17T11:30:00+02:00

2023-09-17T13:30:00+02:00 – 2023-09-17T16:00:00+02:00

©USAN