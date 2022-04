Speleo, un concert de jazz gratuit à Paris Centre Mairie de Paris Centre Paris Catégories d’évènement: île de France

Le mardi 03 mai 2022

de 19h30 à 20h30

gratuit

Dans le cadre du rendez-vous “De la Culture avant toute chose”, la Mairie de Paris Centre vous convie le mardi 3 mai dès 19h30 en salle des fêtes pour assister à un concert de jazz du groupe Speleo. Sepelo, là où se mélange le son sec du piano, le souffle chaud du saxophone mêlé aux divers effets, le frottement sourd d’une contrebasse, et l’attaque provocante d’une batterie… Le projet, créé en 2015, est composé de quatre musiciens parisiens, avec leur influence musicale (jazz, classique, groove/hip hop, musique traditionnelle chinoise). Speleo se démarque par le mélange de sonorités acoustiques mélangées aux effets sonores, pouvant associer mélodies, et bruits et ambiances. Tout se joue sur le travail du son. Rendez-vous dès 19h30 en salle des fêtes de la mairie de Paris Centre pour assister gratuitement à leur concert ! Mairie de Paris Centre 2 rue Eugène Spuller 75003 Paris Contact : https://mairiepariscentre.paris.fr/ https://www.facebook.com/mairiepariscentre https://www.facebook.com/mairiepariscentre

