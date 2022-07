Spéléo journée : gouffre d’Elutxe

Spéléo journée : gouffre d’Elutxe, 18 août 2022, . Spéléo journée : gouffre d’Elutxe



2022-08-18 09:00:00 – 2022-08-18 16:00:00 Cette longue randonnée souterraine permet une réelle immersion et une découverte approfondie de la spéléologie. Les passages verticaux (ou puits, 8m maximum) du gouffre d’Elutxe mènent à une rivière souterraine spectaculaire. Tout en crapahutant le long de la rivière puis dans des galeries sèches, vous pourrez apercevoir toutes les particularités du monde souterrain. Pas de passage étroit dans cette grotte. 4h dans la cavité. A partir de 10 ans. Maximum : 8 personnes. Cette longue randonnée souterraine permet une réelle immersion et une découverte approfondie de la spéléologie. Les passages verticaux (ou puits, 8m maximum) du gouffre d’Elutxe mènent à une rivière souterraine spectaculaire. Tout en crapahutant le long de la rivière puis dans des galeries sèches, vous pourrez apercevoir toutes les particularités du monde souterrain. Pas de passage étroit dans cette grotte. 4h dans la cavité. A partir de 10 ans. Maximum : 8 personnes. Cette longue randonnée souterraine permet une réelle immersion et une découverte approfondie de la spéléologie. Les passages verticaux (ou puits, 8m maximum) du gouffre d’Elutxe mènent à une rivière souterraine spectaculaire. Tout en crapahutant le long de la rivière puis dans des galeries sèches, vous pourrez apercevoir toutes les particularités du monde souterrain. Pas de passage étroit dans cette grotte. 4h dans la cavité. A partir de 10 ans. Maximum : 8 personnes. dernière mise à jour : 2022-07-08 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville