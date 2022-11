Spéléo Hivernale Mouthe Mouthe Catégories d’évènement: Doubs

Mouthe

Spéléo Hivernale

6 rue des anemones Massif du Jura Doubs Mouthe

2022-11-16

Massif du Jura Doubs 6 rue des anemones
Mouthe

Mouthe

Suivez Noaguides et combinez les plaisirs de la spéléologie et des sports d'hiver !

Suite à une petite balade en raquettes à neige, nous entamerons notre excursion souterraine : une expérience originale et insolite qui ravira toute la famille !

Enfants à partir de 7 ans. D'autres dates et lieux sont possibles sur simple demande. contact@noaguides.com http://noaguides.com/

