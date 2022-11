Spéléo gourmande à la journée dans le Doubs Montrond-le-Château, 9 septembre 2022, Montrond-le-Château.

Spéléo gourmande à la journée dans le Doubs

Grotte des cavottes Montrond-le-Château 25660

2022-09-09 – 2022-11-15

Grotte des cavottes 1, place de L’église

Montrond-le-Château

25660

Montrond-le-Château

EUR 70 80 Rendez vous à 10h à Montrond le Château, à quelques km de Besançon.

Spéléo familiale ou sportive.

Partez à l’aventure accompagnés par Noa Guides, vous serrez équipé de la tête aux pieds.

Dépassez vos appréhensions et vous laissez votre curiosité prendre le dessus.

Venez découvrir le travail de l’eau souterraine et les merveilles cachées de ce milieu naturel spécifique.

Sortie découverte contemplative ou plus technique, nous nous adapterons à vos attentes.

Accessible dès 8 ans

Autres dates ou lieux de pratique sur demande

Rendez vous près de Valdahon, prévoyez habits souples et confortables ainsi qu’une bonne paire de chaussures type randonnée.

Cavité spacieuse aux espaces généreux entrecoupés par de petits tunnels de quelques mètres dans lesquels nous nous déplaçons à 4 pattes.

Accessible à tous sous condition d’une condition physique correcte. et de non contre indication à la pratique de cette activité.

Grotte en partie fossile, permettant une pratique annuelle sans risques liés à la météorologie.

EXPLORATION DE LA GROTTE PONCTUEE PAR UNE FONDUE au fond de la cavité, cette aventure conviviale convient aux familles dès 8 ans et groupes d’amis…

Noa Guides qui sommes nous ?

Noa Guides est un petit Bureau qui rassemble 3 moniteurs locaux.

Vous serez accueilli par Cédric, Daniel ou Guy, Moniteurs de spéléologie chez Noa Guides

Tous trois Originaires de notre belle région des montagnes du Jura et passionnés par les activités de Plein Air.

Avantages de la spéléologie ?

La Spéléo est sans conteste l’activité 4 saisons par excellence, la température dans les grottes étant pratiquement constante, la spéléo est pratiquée 12 mois par ans.

Les périodes les plus prisées sont pendant les vacances de février et de Noel pour se protéger des grands froids et les vacances estivales pour éviter la canicule. car dans les grottes, la température est constante.

Mais si vous désirez profiter pleinement du calme du calme du milieu souterrain, nous vous conseillons de pratiquer plutôt pendant l’intersaison vacances de printemps ou vacances de Pâques ou d’avril et à l’automne toussaint par exemple lorsque les cavités sont moins prisées.

Le caractère particulier du milieu souterrain, les appréhensions que nous pouvons avoir les premières minutes de l’aventure seront très vite oubliées, il en ressortira une belle solidarité et de la fierté, cette activité est très forte en émotions.

Quel est le but de la spéléologie ?

La spéléologie se résume en l’étude et l’exploration de grottes, gouffres, baumes, cavités,

Très souvent, vous en apprendrez autant sur vous, que sur le milieu spécifique de la grotte. C’est aussi en cela que la spéléo est extraordinaire.

Comment s’équiper pour pratiquer la spéléo ?

Il nous faut généralement utiliser un équipement adapté type combinaisons, casque avec lampe bottes, baudriers et accessoires pour évoluer sur corde.

De votre part, prévoyez des vêtements souples et confortables, de bonnes chaussures et des vêtements de rechange pour faire suite à l’activité.

Où se situent les grottes ?

Les grottes sont toutes différentes les unes des autres, notre massif du Jura recèle des nombreuses grottes qui se chiffrent en dizaine de milliers, chez Noa Guides, nous organisons nos activités sur une dizaine de cavités réparties sur le territoire des montagnes du Jura.

Nous encadrons régulièrement coté France aux alentours de Saint Claude, Champagnole, Les Rousses, Prémanon, Morez, Bellefontaine, Chapelle des Bois, Métabief, Mouthe, Pontarlier, Besançon, Lons le saulnier, Arbois, Poligny, Moirans en Montagne mais aussi en Suisse, Col du Marchairuz, Vallorbe, Grotte de la cascade à Môthier.

Pourquoi pratiquer la spéléo dans le Jura ou le Haut Doubs ?

Le Massif du Jura fait partie des principaux massifs karstiques en France, tout comme le Vercors, les Pyrénées, l’Ardèche, la Lozère, le Tarn, la Dordogne.

Le Département du Doubs offre une grande variété de grottes, ces cavités sont les plus proches de Paris, Luxembourg, Belgique, Strasbourg, Colmar, Nancy.

A partir de quel âge faire de la spéléo ?

Nos activités et notre matériel permet l’accessibilité à la spéléo à partir de 6 ans pour les enfants, vous ne devez avoir aucune contre-indication à la pratique de cette activité.

Toutes particularité concernant la santé sont à signalée au moniteur lors de l’accueil.

A bientôt

l’équipe Noaguides

contact@noaguides.com

Grotte des cavottes 1, place de L'église Montrond-le-Château

