Spéléo au Pick Nick des Vieux avec le Spéléo Club EPIA Pique Nique des Vieux, 3 octobre 2021, Cazavet.

**ATTENTION : il faut être en bonne condition physique ! Seulement 4 places !** Rdv le samedi matin 9h à Salège, local du club SC EPIA. Présentation des gens et du matériel. Ensuite, on file sous terre à 1km du local et on y passera au moins 5 heures. A priori, on devrait partir assez tôt pour pique niquer à la plage du Pick Nick des Vieux Nous fournissons casque avec lampe, baudrier complet et combinaison Prévoir : * Chaussures qui accrochent (rando par exemple) ou bottes * Vêtements fins mais chauds (sous vêtements de ski, mérinos, t-shirt technique, polaire fine pour les plus frileux). Eviter le coton qui retient l’humidité et le froid. Il fait environ 10°C dans la grotte et il fait très humide ! * Des affaires de rechange (on va sortir mouillés, voire très mouillés) * Éventuellement des gants type jardinage (pas pour l’eau mais pour l’abrasion de la roche) * Éventuellement chaussons néoprène si vous êtes en chaussures (cela dit, c’est pas impossible qu’on remplisse les bottes). Sinon, de grosses chaussettes feront l’affaire * Un pique nique compact et pas trop fragile (il sera conditionné dans un bidon étanche et pour y mettre un max de bouffe, ben faut tasser…) * **Un jeu de 4 piles (ou accus) AA pour l’éclairage** **Une fois dehors, c’est pas fini, il faudra laver le matériel collectif (cordes) et individuel (combinaisons, casques)** Si jamais la météo est capricieuse, pas de soucis, le Pick Nick des Vieux avec de l’eau, c’est très sympa !

Spéléo sportive et verticale au Pick Nick des Vieux

Pique Nique des Vieux Salège Cazavet Ariège



