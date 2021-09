Spéléo à la Grotte du Crochet Supérieur (Torcieu) Grotte du crochet, 2 octobre 2021, Torcieu.

Grotte du crochet, le samedi 2 octobre à 11:00

Visite de la grotte du Crochet Supérieur, une des plus importantes cavités de l’Ain. Parcours dans la grotte, descente sur cordes (7 m). Vous pourrez vous initier aux techniques de progression sous terre, partir à la découverte des galeries de la grotte. Vous serez accompagnés par des spéléologues bénévoles et passionnés par leur activité. Inscriptions obligatoires par email uniquement. SVP indiquer votre préférence horaire et le nombre de participants. Le nombre de place est limité. Seule une confirmation écrite pourra vous assurer de votre inscription. Nous sommes désolés si nous n’avons pas pu donner suite à votre demande. Le matériel de pratique de la spéléologie est fourni (baudrier et casque). Prévoir de vieux vêtements, baskets et une paire de gants (jardinage, bricolage ou manutention pas trop épais). Le bleu de travail est bien adapté. Prévoir des vêtements de rechange. Il est conseillé aux personnes ayant des cheveux longs de prévoir de les nouer. Tout public de 7 à 77 ans en bonne forme physique

Sur inscription seulement. Participation aux frais de 5€/personne ou maxi 15€/famille

Grotte du crochet dorvan Torcieu Ain



