Grotte de Vaux St Sulpice, le dimanche 3 octobre à 10:00

Dans le cadre des Journées Nationales de la Spéléologie, le Spéléo Club de Villeurbanne vous emmène à la Grotte de Vaux Saint Sulpice dans le Bugey. Equipés de casque et de baudrier (prêtés par le club), vous pourrez découvrir la spéléologie et vous initier aux techniques de progression sous terre : descente et remontée de petits puits, et franchir des passages bas pour découvrir de jolis volumes Vous serez accompagnés par des spéléologues bénévoles qui vous feront découvrir leur passion. Prévoir 5h de sortie. Bonne condition physique nécessaire. Prévoir un bleu de travail ou de vieux vêtements, des bottes en caoutchouc ou à défaut une vielle paire de chaussures de marche ou baskets, une paire de gants (jardinage ou bricolage), ainsi que des vêtements de rechange. Inscription obligatoire par email uniquement, le nombre de places étant limité. Seule une confirmation écrite pourra vous assurer de votre inscription. Nous sommes désolés si nous n’avons pas pu donner suite à votre demande.

Sur inscription seulement. Participation aux frais de 5€/personne

2021-10-03T10:00:00 2021-10-03T16:00:00

