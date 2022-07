Spéléo 1/2 journée : grotte d’Oihanbeltxa

Spéléo 1/2 journée : grotte d’Oihanbeltxa, 9 août 2022, . Spéléo 1/2 journée : grotte d’Oihanbeltxa



2022-08-09 14:00:00 – 2022-08-09 18:30:00 Dès l’entrée, les grandes dimensions sont révélatrices de la progression dans cette belle cavité d’initiation. En effet,

une seule reptation est nécessaire pour la parcourir ! Les passages sur corde ne sont pas au programme, mais le parcours réserve un bon nombre d’acrobaties. Outre les galeries spectaculaires, vous y découvrirez les témoignages d’une occupation ancienne par des animaux encore présents sur la chaîne des Pyrénées … 2h dans la cavité. A partir de 7 ans. Maximum : 10 personnes. Dès l’entrée, les grandes dimensions sont révélatrices de la progression dans cette belle cavité d’initiation. En effet,

une seule reptation est nécessaire pour la parcourir ! Les passages sur corde ne sont pas au programme, mais le parcours réserve un bon nombre d’acrobaties. Outre les galeries spectaculaires, vous y découvrirez les témoignages d’une occupation ancienne par des animaux encore présents sur la chaîne des Pyrénées … 2h dans la cavité. A partir de 7 ans. Maximum : 10 personnes. Dès l’entrée, les grandes dimensions sont révélatrices de la progression dans cette belle cavité d’initiation. En effet,

une seule reptation est nécessaire pour la parcourir ! Les passages sur corde ne sont pas au programme, mais le parcours réserve un bon nombre d’acrobaties. Outre les galeries spectaculaires, vous y découvrirez les témoignages d’une occupation ancienne par des animaux encore présents sur la chaîne des Pyrénées … 2h dans la cavité. A partir de 7 ans. Maximum : 10 personnes. dernière mise à jour : 2022-07-08 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville