2022-07-28 – 2022-07-28 Dans une cavité de type horizontale, sans aucune difficulté technique, je vous propose une balade souterraine qui permettra à la fois d'appréhender les phénomènes de formation d'une grotte (calcaire, fissures, érosion et concrétions) et d'adopter des positions inhabituelles tout au long d'une progression variée (étroitures, reptation, petites escalades…) Deux passages étroits dans cette grotte. 2h dans la cavité. A partir de 7 ans. Maximum : 10 personnes.

