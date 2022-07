Spéléo 1/2 journée : grotte des sources

Spéléo 1/2 journée : grotte des sources, 13 juillet 2022, . Spéléo 1/2 journée : grotte des sources



2022-07-13 09:00:00 – 2022-07-13 13:30:00 A proximité des sources de la Nive, je vous propose de découvrir la spéléologie dans cette belle cavité aquatique qui dévoile la face cachée de cette résurgence mystérieuse. Une petite descente en rappel nous conduira dans une galerie spacieuse comportant une succession de petits lacs souterrains. Cette balade souterraine permettra d’appréhender les phénomènes de formation d’une grotte (calcaire, fissures, érosion et concrétions). Pas de passage étroit dans cette grotte. 2h dans la cavité. A partir de 10 ans. Savoir nager. Maxi : 10 personnes. A proximité des sources de la Nive, je vous propose de découvrir la spéléologie dans cette belle cavité aquatique qui dévoile la face cachée de cette résurgence mystérieuse. Une petite descente en rappel nous conduira dans une galerie spacieuse comportant une succession de petits lacs souterrains. Cette balade souterraine permettra d’appréhender les phénomènes de formation d’une grotte (calcaire, fissures, érosion et concrétions). Pas de passage étroit dans cette grotte. 2h dans la cavité. A partir de 10 ans. Savoir nager. Maxi : 10 personnes. A proximité des sources de la Nive, je vous propose de découvrir la spéléologie dans cette belle cavité aquatique qui dévoile la face cachée de cette résurgence mystérieuse. Une petite descente en rappel nous conduira dans une galerie spacieuse comportant une succession de petits lacs souterrains. Cette balade souterraine permettra d’appréhender les phénomènes de formation d’une grotte (calcaire, fissures, érosion et concrétions). Pas de passage étroit dans cette grotte. 2h dans la cavité. A partir de 10 ans. Savoir nager. Maxi : 10 personnes. dernière mise à jour : 2022-07-08 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville