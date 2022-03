Speed’visite : l’oeuvre ‘Roland furieux’ Châteauroux Châteauroux Catégories d’évènement: Châteauroux

Indre

Speed'visite : l'oeuvre 'Roland furieux' Châteauroux

2022-04-15 17:00:00 – 2022-04-15 18:00:00

Châteauroux Indre Cette œuvre monumentale illustre un célèbre poème italien de l’Arioste, aujourd’hui oublié. Réalisée en 1804 par Gaudar de Laverdine, peintre berrichon à l’œuvre exceptionnelle, ce tableau cache de nombreux secrets que vous pourrez découvrir à travers une visite éclair de 36min. Un guide, une mission : vous faire découvrir l’histoire d’un lieu ou d’un objet emblématique de Châteauroux au cours d’une visite express de 36 minutes. Une visite innovante au nom comme un hommage évident à notre département, pour visiter rapidement mais efficacement ! +33 2 54 34 10 74 Cette œuvre monumentale illustre un célèbre poème italien de l’Arioste, aujourd’hui oublié. Réalisée en 1804 par Gaudar de Laverdine, peintre berrichon à l’œuvre exceptionnelle, ce tableau cache de nombreux secrets que vous pourrez découvrir à travers une visite éclair de 36min. CP Châteauroux Métropole

