Speed’visite : l’église Saint-André Châteauroux

2021-12-09 18:00:00 – 2021-12-09 19:00:00

Châteauroux 36000 Celle que le néophyte surnomme souvent à tort la cathédrale de Châteauroux domine avec ses flèches le ciel de Châteauroux depuis le XIXe siècle. Au cours de cette visite express de 36 minutes, admirez l’architecture remarquable de ce monument néo-gothique indissociable du paysage urbain de la ville et symbole flamboyant de l’impact qu’eut la révolution industrielle sur celle-ci. Un guide, une mission : vous faire découvrir l’histoire d’un lieu emblématique de Châteauroux au cours d’une visite express de 36 minutes. Une visite innovante au nom comme un hommage évident à notre département, pour visiter en s’amusant! L’animation idéale pour tous les visiteurs pressés ! Celle que le néophyte surnomme souvent à tort la cathédrale de Châteauroux domine avec ses flèches le ciel de Châteauroux depuis le XIXe siècle. Au cours de cette visite express de 36 minutes, admirez l’architecture remarquable de ce monument néo-gothique indissociable du paysage urbain de la ville et symbole flamboyant de l’impact qu’eut la révolution industrielle sur celle-ci. CP CBT

