Speed’visite : la porte Horloge Déols, 11 mars 2022, Déols.

Speed’visite : la porte Horloge Déols

2022-03-11 17:00:00 – 2022-03-11 18:00:00

Déols Indre Déols

Cette visite insolite vous plongera dans l’univers du Moyen Âge, une époque où la ville était fortifiée et où les entrées et les sorties étaient contrôlées. Après avoir gravi les quelques marches qui conduisent aux mâchicoulis…levez la tête et admirez une magnifique charpente. Les plus téméraires pourront grimper à l’échelle qui mène au-dessus de la tour sud-est et, à l’abri de la muraille, vous pourrez profiter d’une vue privilégiée sur les hauteurs de la ville.

Un guide, une mission : vous faire découvrir l’histoire d’un lieu ou d’un objet emblématique de Châteauroux au cours d’une visite express de 36 minutes. Une visite innovante au nom comme un hommage évident à notre département, pour visiter rapidement mais efficacement !

Cette visite insolite vous plongera dans l’univers du Moyen Âge, une époque où la ville était fortifiée et où les entrées et les sorties étaient contrôlées. Après avoir gravi les quelques marches qui conduisent aux mâchicoulis…levez la tête et admirez une magnifique charpente. Les plus téméraires pourront grimper à l’échelle qui mène au-dessus de la tour sud-est et, à l’abri de la muraille, vous pourrez profiter d’une vue privilégiée sur les hauteurs de la ville.

CP CBT

Déols

dernière mise à jour : 2022-02-24 par