Speedshooting, votre portrait-minute en noir&blanc !

Seine-Saint-Denis

l'Escale, 2 avril 2022, Montreuil.

l’Escale, le samedi 2 avril à 19:00

Voici venue la 28ème soirée ” Speed shooting, votre portrait-minute en noir&blanc ” , une belle occasion de repartir avec votre photo en main, et le sourire aux lèvres ! Venez en solo, en duo, en famille, entre collègues ou entre potes, je saurai vous faire oublier mon appareil photo. J’ai hâte de vous accueillir à l’Escale ! venez vous faire tirer votre portrait et repartez avec ! l’Escale 60 bd chanzy, 93100 Montreuil Montreuil Étienne-Marcel – Chanzy Seine-Saint-Denis

