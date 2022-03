SpeedShooting, votre portrait-minute Aux longs quartiers, 11 mars 2022, Montreuil.

SpeedShooting, votre portrait-minute

Aux longs quartiers, le vendredi 11 mars à 19:00

La saison des SpeedShootings reprend : voici la 25e session qui approche à grands pas ! Venez passer un délicieux et amusant moment aux Longs Quartiers ce vendredi, et en profiter pour vous faire faire un portrait en solo, en duo, en famille, entre ami-es… On oublie les selfies, on se laisse guider par une photographe professionnelle, et on repart avec le sourire aux lèvres !

Prix libre et conscient à partir de 8 euros

Se faire un beau portrait ça fait du bien

Aux longs quartiers 54 rue Gambetta, 93100 Montreuil Montreuil Seine-Saint-Denis



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-03-11T19:00:00 2022-03-11T23:00:00