Speed’ visite : le musée de l’abbaye de Déols Déols

Déols 36130 Au cœur du site de l’abbaye de Déols, venez entendre les anecdotes et les légendes sur les vestiges lapidaires de ce site clunisien. Chapiteaux à feuillage, surmontés d’oiseaux ou de quadrupède, animaux fantastiques ou monstres, ou encore chapiteaux historiés sont le témoignage de la richesse de la décoration de l’abbaye. Au sein des deux salles de ce musée (qui rendent honneur à l’historien René Pêcherat et à l’architecte Jacques Barge), vous disposerez de 36 minutes en compagnie de votre guide pour vous immerger au temps des moines du XIIe siècle ! Un guide, une mission : vous faire découvrir l’histoire d’un lieu emblématique de l’agglomération au cours d’une visite express de 36 minutes. Une visite innovante au nom comme un hommage évident à notre département, pour visiter en s’amusant ! L’animation idéale pour tous les visiteurs pressés ! Au cœur du site de l’abbaye de Déols, venez entendre les anecdotes et les légendes sur les vestiges lapidaires de ce site clunisien. Chapiteaux à feuillage, surmontés d’oiseaux ou de quadrupède, animaux fantastiques ou monstres, ou encore chapiteaux historiés sont le témoignage de la richesse de la décoration de l’abbaye. Au sein des deux salles de ce musée (qui rendent honneur à l’historien René Pêcherat et à l’architecte Jacques Barge), vous disposerez de 36 minutes en compagnie de votre guide pour vous immerger au temps des moines du XIIe siècle ! Châteauroux Berry tourisme

