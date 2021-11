Speed’ visite : le couvent des Cordeliers Châteauroux, 18 novembre 2021, Châteauroux.

Speed’ visite : le couvent des Cordeliers Châteauroux

2021-11-18 18:00:00 – 2021-11-18 19:00:00

Châteauroux 36000

S’il a été l’une des premières fondations de l’ordre franciscain en France au XIIIe siècle (et, surtout, l’une des plus importantes), notre couvent des Cordeliers a vécu de nombreuses vies au cours des siècles. Celui qui fut aussi tour à tour école, musée lapidaire, gymnase, prison et écurie disposera de 36 minutes pour vous révéler ses secrets les mieux gardés !

Un guide, une mission : vous faire découvrir l’histoire d’un lieu emblématique de Châteauroux au cours d’une visite express de 36 minutes. Une visite innovante au nom comme un hommage évident à notre département, pour visiter en s’amusant! L’animation idéale pour tous les visiteurs pressés !

