Vous apprenez une langue et vous voulez discuter avec ceux qui la pratiquent depuis l’enfance ? Vous aimez votre langue maternelle et vous êtes prêts à en parler avec ceux qui désirent l’apprendre ? Deux bonnes raisons de venir au “Speed Language Dating” de la Bpi ! Le service Autoformation de la Bpi organise de 15h à 18h30 un moment convivial d’échanges linguistiques : un moyen simple et amusant de rencontrer, durant une dizaine de minutes, un natif qui pourra vous parler dans sa langue natale… ou vous la faire découvrir ! Et si vous voulez à votre tour faire découvrir votre langue maternelle, vous pouvez aussi vous inscrire en envoyant un mail à valorisations.autoformation@bpi.fr en indiquant votre nom, la langue que vous proposez et votre heure d’arrivée. Rendez-vous le 21 avril à 15h, dans l’espace Autoformation de la bibliothèque (Niveau 2). Bibliothèque publique d’information Place Georges-Pompidou 75004 Paris Contact : https://agenda.bpi.fr/evenement/speed-language-dating-3/ contact.communication@bpi.fr

