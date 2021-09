Paris La Foisonnate île de France, Paris Speed Dating La Foisonnate Paris Catégories d’évènement: île de France

Speed Dating La Foisonnate, 28 septembre 2021, Paris.

JamSpace s’associe à @La Foisonnante pour une soirée speed-dating musical entre musiciens et groupes de tout niveaux. Le 28 septembre prochain, JamSpace s’associe à @La Foisonnante pour une soirée speed-dating musical entre musiciens et groupes de tout niveaux. Une occasion idéale pour faire de nouvelles rencontres et créer des liens autours de la musique. En deuxième partie de soirée, retrouvez notre scène ouverte mise à disposition pour jouer ensemble et vous réunir sur le même rythme ! Batterie électrique, basse, guitare, ampli et piano droit seront disponibles sur scène pour vous accompagner tout au long de la soirée. 19h00 : Accueil des participants. 19h30 : Présentation sur scène des projets. 20h30 : Scène ouverte. 22h30 : Fin de l’évènement. ‍ Inscrivez-vous dès maintenant sur : https://bit.ly/speed-dating-musical Concerts -> Autre concert La Foisonnate 123 Av. Jean Jaurès Paris Paris 75019

