Le vendredi 3 juin, de 14h à 18h, le CFA Le Robillard organise dans ses locaux son premier Speed dating de l’apprentissage agricole. Le principe est simple : apprentis et employeurs auront 10 minutes pour faire connaissance et éventuellement aboutir à un contrat d’apprentissage. Des professionnels en recherche d’apprentis et des apprentis du CAP à la Licence Pro seront présents. Le CFA s’engage dans l’accompagnement de ses futurs apprenants et de ses partenaires employeurs pour leur permettre de se rencontrer. Dès le 15 mai, retrouver un compteur des offres disponibles par formation sur notre site internet. Afin d’organiser au mieux cette journée, nous vous remercions de bien vouloir vous inscrire par téléphone au 02.31.42.61.21 ou par mail à l’adresse [cfa.le-robillard@educagri.fr](mailto:cfa.le-robillard@educagri.fr). **Informations pratiques :** Vendredi 3 juin 2022 de 14h à 18h Inscription obligatoire Renseignements et inscriptions : 02 31 42 61 21 ou [cfa.le-robillard@educagri.fr](mailto:cfa.le-robillard@educagri.fr) Adresse : Le Robillard, Lieury 14170 Saint-Pierre-en-Auge

Le Robillard Le Robillard – Lieury 14170 Saint-Pierre-en-Auge



