Speed dating culturel

Le Labo-Cambrai, le vendredi 21 janvier à 21:00

**Speed dating culturel** Parce que les rencontres à l’heure de la pandémie sont moins évidentes, le Labo propose un moment de partage chaleureux autour des goûts et des passions de chacun en matière de culture (livre, cinéma, jeux, art, patrimoine…). C’est l’occasion de rencontrer de nouveaux partenaires de sorties culturelles ou de passer simplement un bon moment en rencontrant de nouvelles personnes.

Gratuit – entrée libre

Un moment de partage et de rencontre de nouvelles personnes et de nouveaux partenaires de sorties.

2022-01-21T21:00:00 2022-01-21T22:00:00

