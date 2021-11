Munster Médiathèque de la Vallée de Munster Haut-Rhin, Munster Speed booking Médiathèque de la Vallée de Munster Munster Catégories d’évènement: Haut-Rhin

Le speed-booking, mais c’est comme le speed-dating, mais au lieu de rencontrer l’amour, on vous propose de rencontrer des livres ! Vous avez quelques minutes pour présenter votre ou vos coups de cœur littéraires à un autre lecteur, qui vous présente ensuite le sien. À la fin du temps imparti, changez de partenaire littéraire ! Partagez vos coups de coeur ! Médiathèque de la Vallée de Munster 1 cour de l’abbaye 68140 Munster Munster Haut-Rhin

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-01-22T16:30:00 2022-01-22T17:30:00

