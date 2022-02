Speed-Booking Bidart, 11 février 2022, Bidart.

Speed-Booking Toki-Toki 1 Rue des Écoles Bidart

2022-02-11 19:00:00 – 2022-02-11 20:30:00

Bidart Pyrénées-Atlantiques

EUR 0 0 Vous aimez lire et vous avez un ou plusieurs coups de cœur littéraires ?

En 2 ou 3 minutes, venez en parler de manière ludique ! Promenez vous de table en table et écoutez une personne présenter un livre avant de présenter le vôtre. Une façon amusante de se transformer en journaliste littéraire et/ou repartir avec de bonnes idées de lecture… et plus si affinités !

→ Réservation conseillée !

+33 9 51 29 81 22

Toki-Toki 1 Rue des Écoles Bidart

