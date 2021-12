Talant Bibliothèque multimédia Henri Vincenot Côte-d'Or, Talant Speed-booking Bibliothèque multimédia Henri Vincenot Talant Catégories d’évènement: Côte-d'Or

le jeudi 20 janvier 2022 à 18:30

Sur le principe du speed-dating, les participants ont quelques minutes pour présenter une lecture personnelle en expliquant le pour et le contre dans le but de susciter l'envie de découvrir leur coup de cœur. Rencontrez le livre de votre vie ?

Bibliothèque multimédia Henri Vincenot
Place Pierre Mendès France 21240 Talant

2022-01-20T18:30:00 2022-01-20T20:00:00

