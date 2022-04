Spectral Bullet Arles, 30 avril 2022, Arles.

Spectral Bullet L’Atelier d’Architecture 13 rue Barreme Arles

2022-04-30 15:00:00 – 2022-05-08 19:00:00

Arles Bouches-du-Rhône

Alan Cat / Spectral Bullet

Auteur-photographe autodidacte et quinqua, Alan Cat se consacre depuis

quelques années à la photographie de nu. Il considère les modèles comme des partenaires et des actrices de ses projets artistiques.

Il trouve souvent l’inspiration et l’énergie dans la peinture, la sculpture ou le cinéma. Il est de plus en plus attiré par la photographie plasticienne qui lui permet d’expérimenter des lumières, des textures, des matières.

L’exposition Spectral Bullet fait référence à la chronophotographie qu’il détourne habilement Cette série déconstruit les corps en mouvements silencieux ou hurlants et transforme la matière photographique en mémoires fugaces, en traces intemporelles.

Exposition organisée dans le cadre du Off en partenariat pour les tirages avec le labo Christophe Viaud

Une exposition photographique autour du corps

alan-cat@orange.fr +33 6 73 52 29 58 https://alancat.net/fr/accueil

