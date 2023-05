Spectra – exposition par Hybrid’s Crib Galerie Etienne de Causans, 1 juin 2023, Paris.

Du jeudi 01 juin 2023 au samedi 10 juin 2023 :

lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi

de 14h00 à 19h00

.Tout public. gratuit

Hybrid’s Crib, le berceau des nouvelles mixités créatives, présente sa nouvelle exposition intitulée « Spectra » à la galerie Etienne de Causans du 1er au 10 juin.

Quelques mots sur l’exposition « Spectra » Canoline Critiks.

L’exposition « Spectra » réunit une sélection

de plasticiens contemporains aux

expressions diverses, de tous horizons et issus de tous parcours. Figurées ou

abstraites, les œuvres ont en commun de témoigner d’une étrangeté tangible qui

éveille une sensation de fuite.

Peinture, dessin, photographie, collage, sculpture, art

numérique… Les procédés de techniques mixtes bouleversent les représentations

sur petits et grands formats. Chaque artiste expérimente « l’en train de

disparaître », cette naissance du spectre qui participe à une création

fantomatique où les possibilités d’échappatoire, les voies de la dissidence et

les opportunités d’émancipation s’expriment.

Il y a cette fascination pour la tension entre le visible

et l’invisible, cette tentative d’exprimer ce que l’on ne voit pas et ce qui

est indicible. Les œuvres sélectionnées sont un éloge du transitoire et du

surgissement. Des corps, des figures, des paysages en mutation participent à

une combinaison protéiforme, hybride, surnaturelle.

Ses incarnations, associées à la projection de

l’imaginaire, procurent une expérience troublante, presque hallucinatoire qui

déchaîne l’interprétation. Les artistes présentés par Hybrid’s crib ont cette

volonté de mener vers la découverte, l’inattendu, de comprendre le monde, le

désir d’injecter une dose d’innovation et de dessiner des futurs possibles.

Invité d’honneur : Daniel Liau,

Adrien Conrad, Alexandre Keller, Anissa B.,

Aube Brune, Aude Morand, Cam Linh Huynh, Chloé Soares, Claude A. Thibaud,

Claud, Claudie Baran, Concetta Masciullo, Daniel Derderian, David Cow, Emily

Helstroffer, Emmanuelle de Rosa, FIR, Frédérick Mazoir, Gil Lachapelle, Ginette

Adamson, Hélène Maris, Irena Kozlova, Jean Luc Toledo, Jean François Morro,

Jérôme Royer, Joëlle Isnardon, Kaouteur, Karen David, Laurence Cornou, Liu Yi, Louise Chambon, Mariam

Azad, Marick, Max Boissard, Mehnoush Modonpour, Michel Colombin, Michel Verna,

Michèle Coudert, MIZ, Momo Park, Murielle Bozzia, Nadya Sadfi, NBH, Pascal Sentenac, Pascale Charrier-Royer, Podkol, Richard Roux-Giuge,

Robillard-Puvinel, Ronnie Jiang, Sophie Morvan, Thierry Decrozant, Turzo

Galerie Etienne de Causans 25 rue de seine 75006 Paris

Contact : hybridscrib@gmail.com https://www.facebook.com/HybridsCrib.ArtVisuel https://www.facebook.com/HybridsCrib.ArtVisuel www.hybridscrib.com

©️Ronnie Jiang Spectra