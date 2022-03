Spectcle « La vie pas à pas ou le courage des femmes » Saint-Jean-de-Luz, 8 mars 2022, Saint-Jean-de-Luz.

Spectcle « La vie pas à pas ou le courage des femmes » Rue Duconte Chapiteau Harriet Baita Saint-Jean-de-Luz

2022-03-08 – 2022-03-08 Rue Duconte Chapiteau Harriet Baita

Saint-Jean-de-Luz Pyrénées-Atlantiques

EUR 0 0 La journée internationale des femmes, est inscrite cette année sous le thème de « L’égalité aujourd’hui pour un avenir durable », en reconnaissance de la contribution des femmes et des filles du monde entier en faveur de la construction d’un avenir plus durable pour toutes les personnes.

La ville de Saint-Jean-de-Luz et sa médiathèque participent à cet élan avec la programmation du

spectacle « La vie pas à pas ou le courage des femmes » des Editions Elea Bizi, dit et dansé par Luce

Buchheit et Maud Bédiée.

Ce spectacle met en avant le courage des femmes : celui d’investir pleinement cet état, de l’affirmer,

de vivre cette façon d’être et de mettre au monde.

L’inscription est possible par téléphone au 05 59 26 28 99, en ligne sur https://www.saintjeandeluz.fr/fr/a-voir-a-faire/culture/animations-mediatheque/ ou à l’accueil de la médiathèque 1 place Foch à Saint-Jean-de-Luz.

+33 5 59 26 28 99

Rue Duconte Chapiteau Harriet Baita Saint-Jean-de-Luz

