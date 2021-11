Spectale “Petits riens, grands trésors” à la Médiathèque du Père Castor Meuzac Meuzac, 26 novembre 2021, MeuzacMeuzac.

Spectale “Petits riens, grands trésors” à la Médiathèque du Père Castor Forgeneuve Meuzac Meuzac

2021-11-26 18:00:00 – 2021-11-26 19:00:00

Meuzac Haute-Vienne

Spectacle jeune public à partir de 3 ans. Durée 40min, à la médiathèque du Père Castor, le vendredi 26 novembre à 18h.

La compagnie “Chats Pitres et Rats Conteurs” viendra à la rencontre du jeune public sur notre communauté de communes.

“Petits riens et grands trésors, c’est une histoire d’amour et de fleurs. On y retrouve M. Louis un jardinier et Mlle Rose qui écrit de la prose. De rendez-vous en rendez-vous, on s’offre des fleurs, on se fait des fleurs et on se fait des bisous ! On peut même aller danser à la discothèque pour les gambettes !”

Forgeneuve Meuzac Meuzac

dernière mise à jour : 2021-11-12 par OT Briance Sud Haute Vienne