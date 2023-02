Spectacul’Art chante France Gall LE CADRAN – LE TANGRAM EVREUX Catégories d’Évènement: Eure

Spectacul'Art chante France Gall LE CADRAN – LE TANGRAM, 2 juillet 2023, EVREUX. Spectacul'Art chante France Gall LE CADRAN – LE TANGRAM. Un spectacle à la date du 2023-07-02 à 17:00 (2023-06-20 au ). Tarif : 26.0 à 36.5 euros. SPECTACUL'ART (L-D-007445) présente : ce concert. Après les hommages à Balavoine, Goldman ou Johnny, le Chœur Spectacul'Art met à l'honneur France Gall, dans ce spectacle unique conçu et dirigé par Vincent FUCHS. Avec la présence exceptionnelle de Julie ZENATTI qui rejoindra les choristes sur scène pour quelques chansons. Attention : Événement à ne pas rater. A vivre en famille et entre amis ! LE CADRAN – LE TANGRAM EVREUX Boulevard de Normandie Eure

Avec la présence exceptionnelle de Julie ZENATTI qui rejoindra les choristes sur scène pour quelques chansons.

26.0 EUR à 36.5 EUR

