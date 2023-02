SPECTACUL’ART CHANTE FRANCE GALL avec 1200 choristes et Julie Zenatti THEATRE ANTIQUE ORANGE Catégories d’Évènement: Orange

SPECTACUL'ART CHANTE FRANCE GALL avec 1200 choristes et Julie Zenatti

THEATRE ANTIQUE, 10 juin 2023, ORANGE.

Un spectacle à la date du 2023-06-10 à 21:30. Tarif : 31.9 à 64.9 euros.

Le Chœur Spectacul'Art est de retour au Théâtre Antique d'Orange avec son nouveau show XXL, le plus grand événement choral en France.

Après les hommages à Balavoine, Goldman ou Johnny, c'est France Gall qui sera mise à l'honneur dans ce spectacle unique conçu et dirigé par Vincent FUCHS.

On a tous des souvenirs sur les chansons de France Gall ! Artiste qui a marqué plusieurs générations, elle est dans le cœur de tous les Français.

Pendant 2h, revisitez ses nombreux tubes : Ella elle l'a, La déclaration, Musique, Résiste, Il jouait du piano debout, …

Muse de Claude François, Julien Clerc et bien sûr de Michel Berger, vous découvrirez aussi des pépites musicales oubliées à l'occasion de ce concert.

1200 choristes venus de toute la France, accompagnés par les plus grands musiciens français, dont certains ont joué avec France Gall. Avec la présence exceptionnelle de Julie ZENATTI qui rejoindra les choristes sur scène pour quelques chansons.

Attention : Événement à ne pas rater. A vivre en famille et entre amis !

Spectacle en tournée en 2023.

