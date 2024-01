SPECTACUL’ART CHANTE FLORENT PAGNY PALAIS DES CONGRES DE PARIS Paris, samedi 15 juin 2024.

Le Chœur Spectacul’Art revient avec son nouveau show XXL : un hommage au répertoire de Florent Pagny.Depuis 30 ans, notre Baryton préféré nous offre des tubes ancrés dans la mémoire collective comme autant de souvenirs musicaux indélébiles : Savoir aimer, Ma liberté de pensée, Caruso, Bienvenue chez moi…Accompagnés par un orchestre de 25 musiciens professionnels, les 1500 artistes chantants vont vous étonner ! Vous allez en prendre plein les yeux et les oreilles !Depuis 19 ans, les shows Spectacul’Art sont hors du commun et époustouflants de modernité. Sous la direction artistique de Vincent Fuchs, laissez-vous emporter par ce show vertigineux de créativité. Déjà 190 représentations et près de 200 000 spectateurs pour Spectacul’Art…Un moment à vivre entre amis et en famille !

Tarif : 43.00 – 76.00 euros.

Début : 2024-06-15 à 20:30

Réservez votre billet ici

PALAIS DES CONGRES DE PARIS 2 Place Porte Maillot 75017 Paris 75