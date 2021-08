Niort Musée Bernard d'Agesci Deux-Sèvres, Niort Spectacles : « Trésors de contes pour petits et grands » par Isabela Soler Musée Bernard d’Agesci Niort Catégories d’évènement: Deux-Sèvres

### Venez découvrir les trésors cachés au cœur des contes : de l’Europe au Brésil. Conteuse depuis 2012, après un parcours dans l’univers de la danse, du clown et le domaine de la petite enfance, Isabela enchante petits et grands grâce à des histoires participatives semées de moments musicaux, avec la joie de la culture brésilienne en valeur ajoutée. Partez à la découverte d’histoires incroyables peuplées d’animaux réels et imaginaires, de bijoux mystérieux et de surprises à découvrir.

Gratuit. Sur inscription.

Musée Bernard d'Agesci 26 avenue de Limoges, 79000 Niort

