L'association agri-culturelle Pech Ô Live vous propose 2 spectacles : Trescalan : duo de polyphonie Occitanes et d'Europe du Sud. Avec les chants d'Elissa Barthès et Julie Rousseau. Le Balluchon : Un voyage initiatique en chansons avec les compositions de Grégory et son accordéon, interprété par Grégory Bardou et mis en scène par Anne Spielmann. Participation libre et consciente au chapeau

