Spectacles tout public en Forêt Clohars-Fouesnant, 11 août 2021-11 août 2021, Clohars-Fouesnant.

Spectacles tout public en Forêt 2021-08-11 – 2021-08-18 Route de Mousterlin Ménez Landu

Clohars-Fouesnant Finistère

A Menez Landu, du 11 au 18 août, le festival « Chez mon cousin Jérôme » présente la nouvelle création

de la Compagnie Passages, mais aussi des surprises pour petits et grands.

Pendant cette dure période de pandémie, la troupe s’est attachée à jouer, à créer, à réinventer, à investir le bois, à rêver et à imaginer… Car l’envie de partager avec le public est plus forte que jamais !

La compagnie a donc travaillé d’arrache-pied pour revenir cette année avec un beau spectacle tout public.

« On a hâte de vous retrouver cet été ! » La jeune et joyeuse troupe installée à Clohars-Fouesnant depuis maintenant quatre ans, continue de développer le festival de théâtre en plein air avec, cette année, des invités tout aussi joyeux.

Mercredi 11 août :

17h30 – De l’autre côté d’Alice, Cie Passages.

20h – Robespierre. Concert blues à perdre la tête.

Jeudi 12 août :

18h30 – Solo de Clown, Louis Plesse.

20h – De l’autre côté d’Alice, Cie Passages.

Vendredi 13 août :

18h30 – Solo de Clown, Louis Plesse.

20h – De l’autre côté d’Alice, Cie Passages.

Samedi 14 août :

18h30 – Solo de Clown, Louis Plesse.

20h – De l’autre côté d’Alice, Cie Passages.

Dimanche 15 août :

17h30 – De l’autre côté d’Alice, Cie Passages.

19h – Scène ouverte.

Lundi 16 août :

17h30 – De l’autre côté d’Alice, Cie Passages.

19h30 – 19h30 – Cabaret Drag Queen, Lapop Lexomil à l’Estaminette.

Mardi 17 août :

17h30 – De l’autre côté d’Alice, Cie Passages.

Mercredi 18 août :

17h30 – De l’autre côté d’Alice, Cie Passages.

20h – Bisous, concert du groupe le plusgentil du monde.

Réservation et inscription à la scène ouverte : reservation.ciepassages@gmail.com

Entrée simple : adulte 10€ – enfant 5€.

Entrée deux spectacles : adulte 15€ – enfant 10€.

L’Estaminet, pour boire et grignoter entre et après les

spectacles

Menez Landu : Une fois à Clohars-Fouesnant, suivre les flèches bleues qui indiqueront le chemin du site.

En cas de pluie, lieu de repli à la salle socio-culturelle de Clohars-Fouesnant.

reservation.ciepassages@gmail.com

dernière mise à jour : 2021-06-24 par