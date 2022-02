Spectacles théâtraux : 2 en 1 soirée La Châtre La Châtre Catégories d’évènement: Indre

La Châtre

Spectacles théâtraux : 2 en 1 soirée La Châtre, 6 mai 2022, La Châtre. Spectacles théâtraux : 2 en 1 soirée La Châtre

2022-05-06 – 2022-05-06

La Châtre Indre La Châtre 17 EUR 17 Ce soir, l’association vous propose deux spectacles de théâtre. Prouves que tu existes, conférence fantaisiste et déjantée sur l’art de la manipulation mêlant théâtre, clown et magie, puis La Duchesse mettant en scène un personnage décalé tout droit sorti du XIXème siècle. L’association Théâtre Maurice Sand accueille 2 spectacles au cours d’une même soirée : Prouves que tu existes et La Duchesse. +33 2 54 48 20 10 Ce soir, l’association vous propose deux spectacles de théâtre. Prouves que tu existes, conférence fantaisiste et déjantée sur l’art de la manipulation mêlant théâtre, clown et magie, puis La Duchesse mettant en scène un personnage décalé tout droit sorti du XIXème siècle. Crédit Laurence Fragnol

La Châtre

dernière mise à jour : 2022-01-02 par OT Pays de George Sand

Détails Catégories d’évènement: Indre, La Châtre Autres Lieu La Châtre Adresse Ville La Châtre lieuville La Châtre Departement Indre

La Châtre La Châtre Indre https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/la-chatre/

Spectacles théâtraux : 2 en 1 soirée La Châtre 2022-05-06 was last modified: by Spectacles théâtraux : 2 en 1 soirée La Châtre La Châtre 6 mai 2022 Indre La Châtre

La Châtre Indre