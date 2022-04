SPECTACLES SOUS LE CHAPITEAU D’ORÉE D’ANJOU Orée d’Anjou Orée d'Anjou Catégories d’évènement: 49530

Pour bien préparer l'été, l'association "Sous le chapiteau d'Orée d'Anjou", propose une programmation riche en concerts, animations culturelles. Du 17 juin au 3 juillet, ce sont pas moins de 30 rendez-vous que vous pourrez suivre ! Une programmation aussi riche que variée : des groupes locaux, des artistes de renommée nationale, des clowns, du cabaret, de la poésie … il y en aura pour tous les publics, jeunes et moins jeunes, en famille et entre amis. Sur place, rafraîchissements et restauration, vous permettront de glisser doucement vers l'été et apprécier les produits locaux . Venez passer un été coloré sous le chapiteau d'Orée d'Anjou avec une programmation riche en surprise !

