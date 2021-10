Spectacles Sauvages Studio Le Regard du Cygne, 10 novembre 2021, Paris.

Des artistes jeunes ou confirmés font le choix de la prise de risque artistique et de l’expérimentation. Avec des formes courtes et des extraits, leur talent s’expose sur notre plateau pendant deux jours. Professionnels, public, artistes se retrouvent et échangent lors de ces rencontres ludiques et chorégraphiques.

Les Spectacles Sauvages font leur grand retour au Regard du Cygne dans le cadre du festival Signes d’Automne 2021. Au programme de cette édition :

Mercredi 10 novembre

440 HZ de Claire Lavernhe – Cie Amphibie

De dos, élançant ses bras, battant la mesure par des gestes habiles, le chef d’orchestre semble toujours danser. Premier volet d’un diptyque mettant en scène l’abstraction de la musique par les corps, 440 HZ – l’exacte fréquence du son qui donne le “la” à l’orchestre – provoque la rencontre entre la chorégraphe Claire Lavernhe et le maestro Jean-Luc Tingaud. C’est sur La Danse générale de Maurice Ravel qu’ensemble, ils ouvrent le bal.

Formée à Londres à la danse contemporaine, CLAIRE LAVERNHE est interprète pour le chorégraphe Philippe Saire et la cie Adequate, elle est comédienne dans divers projets de théâtre et de cinéma. Parallèlement, elle développe ses projets au sein du collectif Amphibie.

Distribution

Chorégraphie Claire Lavernhe/ Interprétation Claire Lavernhe et Jean-Luc Tingaud / Lumières en cours / Création sonore Julien Lepreux

Crédits

Production : Cie Colégram

Dans le creux de l’absence d’Eva Assayas – Cie HEKLA

Dans la continuité de son solo Le vrai lieu, Eva Assayas poursuit sa quête d’espaces intérieurs avec une nouvelle création : Dans le creux de l’absence. S’inspirant des postures résignées des Trois jeunes femmes du peintre danois Hammershoi, trois danseuses creusent au plus profond d’elles-mêmes, à la recherche du lieu de naissance du mouvement et des prémices du geste dansé.

Diplômée du CNSMDP et titulaire d’un master en littérature, EVA ASSAYAS est interprète et chorégraphe. Elle co-fonde la cie Hekla et crée le duo Obscur à soi-même avec Ariane Derain. En 2019 elle crée le solo Le vrai lieu qui interroge le geste à partir de la création d’un espace intérieur.

Distribution

Chorégraphie Eva Assayas / Interprétation Carole Quettier, Solène Bossu, Soline Beillard

Crédits

Soutiens : Micadanses, Le Regard du Cygne, le CENTQUATRE-PARIS

On ira de Thalia Pigier

On appelle écogramme un « diagramme coloré représentant les plages d’acidité et d’humidité du sol acceptées par une plante ». On ira dresse l’écogramme d’un appartement de 25m2. Deux femmes s’y croisent sans cesse, animées par le désir sincère d’être ensemble. Témoins de cette histoire d’amour qui se joue, les plantes de la maison assistent seules à ces allées et venues, à tous les rendez-vous manqués de la vie quotidienne.

Diplômée en dramaturgie à l’ENS de Lyon, formée au jeu, à la mise en scène et à la chorégraphie, THALIA PIGIER développe une recherche performative transdisciplinaire au sein de la cie Projet Total. Elle crée le quatuor Battement et le solo Celle qui part n’est pas disparue.



Distribution

Chorégraphie Thalia Pigier / Interprétation Thalia Pigier et Cécile Lassonde

Agapē de Kandé Magassa – Cie Sin-jì

Résistant au glissement du vivant vers un ailleurs et empruntant le chemin de la (re)construction, Kandé Magassa s’interroge sur les limites et les dérives de notre condition humaine. D’une atmosphère intime au manifeste humain et au cœur d’un éternel recommencement, elle préfigure une autre façon d’être au monde. Explorant un corps matière, non conventionnel, ses possibilités et son adaptabilité aux événements, Agapē bouscule notre rapport au vivant et libère nos pulsions de vies.

Formée en danses contemporaine et diplômée en Design à L’ESAD de Reims, KANDÉ MAGASSA développe une écriture à la croisée des champs de la danse, de la performance et de l’installation. Après les travaux Sans titre #1 et Sans titre #2, elle crée le projet en cours Agapē, un solo accompagné par la Fabrique de la danse.



Distribution

Chorégraphie et interprétation Kandé Magassa / Regard artistique Gaëlle Gillieron / Musique Ryoji Ikeda, Album Dataplex

Crédits

Production : Compagnie Sin-jì / Co-production : La Fabrique de la danse / Partenaires : La Fabrique de la danse / Soutiens : Le Carreau du Temple et la Briqueterie-CDCN du Val-de-Marne.

Jeudi 11 novembre

Je ne suis pas blanche de Cyrinne Douss

“J’ose la forme du récit pour narrer mon métissage et ses effets en cascade”. Dix ans après les révolutions du printemps arabe, la Franco-Tunisienne, Cyrinne Douss fait le point sur ses allers et retours entre les deux cultures. Transportée par la musique, la danse et les mots glisse entre les matières pour partager un rapport au Monde et affirmer : Je ne suis pas blanche.



Danseuse, enseignante, chorégraphe et actrice culturelle franco-tunisienne, CYRINNE DOUSS développe ses projets entre les deux rives de la méditerranée. Après 1000 Peaux, elle revient à la forme du solo avec Je ne suis pas blanche. Depuis 2020, elle se forme à la notation Laban.

Distribution

Conception, Texte, Chant et Danse Cyrinne Douss / Dramaturgie Diane Fourdignier / Création sonore et musicale Benjemy / Lumières Jérôme Bertin

Crédits

Soutiens : Whystories, le Laboratoire des Arts de la narration, VIADANSE, Centre Chorégraphique National de Bourgogne Franche-Comté à Belfort / Mise à disposition de studio : CND, Centre national de la danse de Pantin (France).

Ta’am de Jessica Bonamy



C’est parfois sur le terrain de l’art que s’initient les rencontres. Avec Ta’am, Jessica Bonamy rapproche les musicalités juives et arabes en observant les signes et systèmes – les “teamim” et “maqam” – issus de traditions orales. En trio, danse, oud et voix, racontent, sans les mots, la saveur et la puissance de ces mélodies judéo-arabes, pour faire coexister des cultures qui se nourrissent des mêmes vibrations.



Chorégraphe et danseuse, JESSICA BONAMY se forme à paris aux RIDC et en notation Benesh au CNSMDP . En 2013, elle fonde la compagnie Safra – écrire ou raconter en hébreu – et oriente son travail vers la danse-théâtre. Issue d’une famille de musicien jazz et klezmer, elle propose un ancrage fort dans le son et la musicalité.

Distribution

Chorégraphie Jessica Bonamy / Composition et Oud Abderraouf Ouertani / Interprétation Amalia Alba, Jessica Bonamy / Scénographie Antonin Heck / Lumières Flore Dupont

Crédits

Co-production : Musée d’Art et d’Histoire du Judaïsme / Soutiens : Institut du monde arabe, Atelier de Paris/CDCN, La ville du Kremlin Bicêtre

Vacarme 1+2 de Pierre Emmanuel Sorignet

Les relations hommes-femmes sont marquées par les procès dans l’espace public qui viennent se loger dans la dimension intime des relations. Porté par deux danseurs de cinquante ans, Vacarmes 1+2, pointe avec minutie, l’urgence, les coups de théâtre, les retournements et les faux pas qui se jouent dans ces procès. La pièce invite à cheminer dans les méandres de la relation à l’autre dans un moment politique de remise en cause des rapports de force entre les genres.



PIERRE EMMANUEL SORIGNET est sociologue, professeur à l’université de Lausanne et danseur pour plusieurs cies. Avec Nordine Hamimouch, il crée le collectif Beït pour faire dialoguer sciences sociales et chorégraphie. Il est l’auteur de Danser, enquête sur les coulisses d’une vocation.

Distribution

Chorégraphie Pierre Emmanuel Sorignet / Interprétation Pierre Emmanuel Sorignet et Anne Foucher

Crédits

Soutiens : Micadanses, CND, Ménagerie de Verre, Dansomètre (Vevey)

Ventisei de Tarek Aït Meddour et Sébastien Amblard

« Quand le jour vacille, c’est la nuit qui tombe ». Ces mots de Frédéric Dard, dont la plume a fait naître les aventures du commissaire San Antonio, ont inspiré Tarek Aït Meddour et Sébastien Amblard. À leur tour, ils créent un personnage : Ventisei est un jeune homme aux jambes cotonneuses et à la gorge serrée. Dans un monde à l’arrêt, il étouffe, oscillant entre ombre et lumière. Avec l’espoir de retrouver le jour…



Issu des arts martiaux, TAREK AÏT MEDDOUR a ensuite roulé sa bosse dans le milieu de la danse contemporaine et fonde la cie Colégram en 2016. Fondateur de la cie SAMA, SÉBASTIEN AMBLARD est comédien, danseur, metteur en scène, tout à la fois.

Distribution

Direction artistique Tarek Aït Meddour et Sébastien Amblard/ Interprétation Tarek Aït Meddour / Musique en cours

Crédits

Production : Cie Colégram

Studio Le Regard du Cygne 210 rue de Belleville Paris 75020

7bis, 11 : Place des Fêtes (213m) 11 : Télégraphe (248m) 20 : Pixérécourt



Contact :Le Regard du Cygne 0143585593 #4 info@leregarducygne.com https://www.leregarducygne.com/ https://www.facebook.com/leregarducygne

© Flora Mathieu