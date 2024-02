Spectacles Sauvages Jeune Public – à partir de 3 ans ! Le Regard du Cygne, Rue de Belleville, Paris, France Paris, mardi 19 mars 2024.

Le mardi 19 mars 2024

de 17h30 à 18h30

.Tout public. A partir de 3 ans. payant

Réservez vos billets en ligne sur leregarducygne.com

+ d’informations : 01 43 58 55 93 #4 / info@leregarducygne.com

TARIFS

Chacun choisit son tarif en fonction de ses moyens et contribue à soutenir les artistes du jour

Tarif Solidaire 1 – 7,00 €

Tarif Solidaire 2 – 10€

Tarif Solidaire 3 – 15,00 €

Tarif Solidaire 4 – 20,00 €

Deux formes courte de danse accessibles à partir de 3 ans.

Des artistes jeunes ou confirmés font le choix de la prise de risque artistique et de l’expérimentation. Avec des formes courtes et des extraits, leur talent s’expose sur notre plateau. Mais, cette fois-ci, le programme s’adresse à un public tout particulier : les jeunes spectateurs et les éternels enfants. Des découvertes chorégraphiques à faire en famille !

Coquille – Inès Sofia Cardona Parra et Claire Lebrun

Coquille est un dialogue qui se crée au plateau entre la musicienne et la danseuse. Le public, comme derrière un hublot, assiste à la naissance d’un paysage marin qui se construit dans les mouvements de Inés Sofía et les textures sonores de Claire.

C’est un voyage, bercé par les bruits et mouvements des vagues et l’éclat de leur écume. La danseuse évolue dans ce paysage sonore aux lignes é-mouvantes, telle une coquille prenant le large.

Le pays des merveilles – Scarlet

Comme point de départ, un souvenir d’enfance : « L’épreuve de la chaise » sur laquelle nous devons rester assis sans bouger. Qu’est-ce que je comprends de cette situation ? comment je m’en accommode ? comment je la détourne ?

Enfant, quelle vision avons-nous sur ce monde des adultes ? Comment se construit-on avec les règles, les croyances, les lois qui nous sont transmises.

Réserver

Le Regard du Cygne, Rue de Belleville, Paris, France 210 Rue de Belleville 75020

Contact : +33143585593 info@leregarducygne.com https://www.facebook.com/leregarducygne https://www.facebook.com/leregarducygne https://leregardducygne.mapado.com/event/308787-spectacles-sauvages-jeune-public

© DR