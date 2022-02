SPECTACLES Sarah El Ouni, Les Invisibles Pougne-Hérisson, 11 mars 2022, Pougne-Hérisson.

SPECTACLES Sarah El Ouni, Les Invisibles

2022-03-11

Pougne-Hérisson Deux-Sèvres

Sarah El Ouni propose une soirée rencontre et échange autour de sa création Les Invisibles, accompagnée à l’écriture par Anne Marcel.

« Depuis 3 ans maintenant, je travaille l’écriture d’un récit sur la question du parcours migratoire : l’espoir qui donne la force du départ, le déracinement, le voyage et l’arrivée dans la société dite d’accueil. Cet espoir peut-il s’accomplir lorsque, même après plusieurs générations d’enracinement dans la société « d’accueil », cet Autre est sans cesse renvoyer à son unique condition d’étranger ? »

Les invisibles nous raconte la rencontre entre deux personnages : Il et Elle. L’un en route pour venir ici. L’autre hantée par l’absence de son père reparti là-bas. Et aussi… Des voix qui s’élèvent. Une histoire de boîte aux lettres. Des silhouettes sur lesquelles on ne se retourne pas. Des chemins qui se croisent. Des sandales bleues…

