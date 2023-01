Spectacles pour la Nuit de la lecture! Val-de-Scie, 20 janvier 2023, Val-de-Scie Val-de-Scie.

Spectacles pour la Nuit de la lecture!

6 Place de la République Oh Croco Val-de-Scie Seine-Maritime Oh Croco 6 Place de la République

2023-01-20 20:00:00 – 2023-01-20

Oh Croco 6 Place de la République

Val-de-Scie

Seine-Maritime

Val-de-Scie

Dans le cadre de la Nuit de la lecture, deux spectacles sont à découvrir dans votre magasin Oh ! Croco…

Muses. Hommage à Dame Nature à travers 3 auteurs liés à la Normandie, Hugo, Flaubert et Maupassant. Lecture et musique avec Danièle Saint-Pierre, Abdel, Bellahcène et Pierre Barrière.

Fais battre ton tambour. Conte, lecture et chant. Aline, Emilie et Felisa feront résonner votre tambour dans une création autour de la femme, de l’amour, de la vie.

croco76@orange.fr +33 2 32 19 88 03

