Spectacles pour enfants « Les pieds dans l’Ô » Niort, 28 novembre 2021, Niort.

Spectacles pour enfants « Les pieds dans l’Ô » Patronage Laïque 40 rue de la Terraudière Niort

2021-11-28 – 2021-11-28 Patronage Laïque 40 rue de la Terraudière

Niort Deux-Sèvres Niort

7 10 EUR La compagnie « Les pieds dans L’Ô », spécialisée dans le spectacle à destination des enfants et des familles, nous donne rendez-vous au Patronage Laïque de Niort ce dimanche 28/11 avec deux représentations :

– A 10h30, spectacle « Ô un l’oeuf ! « , théatre interactif pour les enfants agés de 6 mois à 3 ans (durée 35 min).

– A 15h30, match d’improvisation où deux équipes « s’affrontent ». Afin de faire vivre le match, des mots seront demandés aux enfants et tirés au sort par l’arbitre M. Massé.

Sur scéne : A. Gibault et G. Chouteau face à C. Berthe et P. Sabourin, accompagné de la musique de F. Sergent.

+33 5 49 24 50 33

