Spectacles nocturnes au manoir de Donville Méautis, 4 juin 2022, Méautis.

Spectacles nocturnes au manoir de Donville Méautis

2022-06-04 22:45:00 22:45:00 – 2022-06-05

Méautis Manche

Spectacles interactifs historiques nocturnes les 4 et 5 juin. Le public va vivre la nuit du 5 au 6 juin 1944 telle qu’elle a été vécue réellement par la famille Bucaille dans le manoir de Donville ainsi que la Bataille de Bloody Gulch qui fît plus de 250 victimes en à peine deux jours de combats acharnés les 12 et 13 juin 1944 !

Avant le spectacle un concert de jazz est proposé à 21h.

Une buvette rétro des années 1940 sera ouverte.

